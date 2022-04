Mamme ucraine scappano da Mariupol a piedi con i loro bambini: «Cento chilometri in 8 giorni, avevamo solo acqua e biscotti»

Sono scappate a piedi con i loro bambini di 8 e 11 anni e dopo 8 giorni di cammino, oltrepassando mine e cadaveri, hanno raggiunto Leopoli e poi il confine con la Polonia. Con loro avevano solo acqua e biscotti, qualche vestito e un ukulele. È la storia di Alisa Artiukh e Yuliia Boiko, due amiche, due mamme fuggite da Mariupol, in Ucraina, lo scorso 17 marzo. Ora si trovano in Repubblica Ceca, in un casolare al confine della foresta a 120 km...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati