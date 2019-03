Mangia una testa di maiale cruda al festival dei vegani: fermato dalla polizia

Lunedì 25 Marzo 2019, 20:21 - Ultimo aggiornamento: 25-03-2019 20:29

La protesta, se così si può chiamare (sconsigliamo di vedere le immagini alle persone più sensibili), è stata organizzata al festival dei vegani che si sta tenendo a Brighton, in Gran Bretagna. Lo youtuber Sv3rige ha deciso di manifestare mangiando una testa di maiale cruda proprio di fronte agli attivisti vegani. Il motivo? Lo spiega lui ai poliziotti nel video pubblicato sui social: «Lo abbiamo fatto - noi 8 - perché il veganismo è malnutrizione, non si possono ottenere oltre 15 nutrienti dalle piante. Alcuni di noi sono ex-vegani che si sono ammalati per questo». Le parole sono state riportate anche da Sky News che stava seguendo la manifestazione.In un altro video caricato su YouTube si vedono altre persone mangiare carne cruda. Un effetto che ha causato disgusto anche tra i passanti "carnivori": «Non si possono vedere queste cose» Il manager del VegFestUk,, ha detto che era conoscenza di questa contro manifestazione: «Me ne aspettavo 30, ne sono arrivati solo tre. E' un po' triste vedere tutto questo. Soprattutto perché queste persone hanno disturbato i bambini e il resto del pubblico. La polizia è arrivata, li avvertiti e alla fine li ha spinti ad andarsene di qui». L'organizzatore del Festival Vegano conclude dicendo: «La cosa positiva di questo orribile spettacolo è che le persone carnivore che sono venute qui, hanno cambiato idea sulla loro dieta. Speriamo che questi "anti-vegani" abbiamo incoraggiato le persone a diventare veramente vegane»