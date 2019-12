Mangiare una banana sott’acqua, è possibile: la dimostrazione di un sub napoletano

«Non è soltanto una particolare performance ma anche una provocazione, per ribadire le possibilità di azione, movimento e perché no, anche “digestive”, concesse all’uomo in immersione, appunto come mangiare una banana», afferma l’istruttore sub, Franco Salvatore Ruggiero.



In un video didattico, l’istruttore sub partenopeo, infatti, ci mostra come è possibile mangiare e deglutire una banana sott’acqua, ventilando i polmoni e mantenendo un assetto neutro.



Ultimo aggiornamento: 13:26

