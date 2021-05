Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso a Domenica Live: «Un nuovo passo dopo il dolore»

L'ex Miss Italia Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso sono intervenuti a Domenica Live per annunciare un passo importante nelle loro vite.

Dopo la perdita del figlio a causa di un aborto spontaneo la coppia è tornata in televisione. Un dolore intenso, che confidarono al proprio pubblico sui social e in televisione, per aiutare le persone che avevano vissuto lo stesso dramma a sentirsi meno soli. Ora però sono entrambi pronti a un grande passo, come ha confidato la Nazzaro: « Continuiamo a sperare, anche se ho quarantatre anni, nel frattempo stiamo costruendo, mattone su mattone, il nostro nido d'amore».

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Manila Nazzaro, il dramma a Domenica Live: «Abbiamo perso un... IN TV Manila Nazzaro si confessa a Verissimo: «Non volevo accettare... INSTAGRAM Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso innamorati più che mai dopo... TALE E QUALE Barbara D'Urso, la foto amarcord con il padre dei suoi figli:...

Divisi fra Roma e la Toscana hanno trovato la soluzione per ritrovarsi, costruire una nuova casa, insieme. Profumo di nozze? La Nazzaro non si sbilancia: « Ho quasi ottenuto il divorzio dal mio precedente matrimonio. Vedremo cosa succederà...».