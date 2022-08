Manuel Bortuzzo, fuga in Africa (ecco con chi): la vacanza lontano dalle telecamere

Relax dopo mesi di telecamere h24. Manuel Bortuzzo sceglie di isolarsi in vacanza dopo i mesi trascorsi sotto i riflettori del Grande Fratello vip e alla storia d'amore con Lulù Selassié, terminata poco dopo la fine del reality. Manuel è volato al caldo del Sud Africa, per una vacanza che lo terrà sicuramente lontano dal chiacchiericcio mediatico che l'ha invaso dopo la rottura con Lulù.

Immerso nella natura, Manuel si gode la bellezza del continente nero, dove regnano fauna e flora, una meta che senz’altro aiuta l’ex gieffino a ricaricare le energie. «Il Paradiso é un posto non troppo lontano» scrive sotto la foto pubblicata su Instagram. In Sud Africa, Manuel sta trascorrendo giorni sereni con il secolare amico Alex Castelluccio.

La meta vacanziera da parte dell’ex Grande Fratello vip é evidentemente scelta per tenersi al riparo da fonti di tensione e stress e con l’intento di tornare nel pieno delle forze, con il grande sogno di partecipare alle prossime Olimpiadi, come ripreso dal beninformato Thepipolgossip. Riuscirà l’ex Grande Fratello vip 6 a coronare il suo sogno? Nel frattempo circola la voce che vedrebbe Manuel Bortuzzo tra i papabili candidati per il posto di concorrente ad una nuova edizione del Grande Fratello vip, mentre si fa sempre più vicino l’inizio del Grande Fratello vip 7.