Mara Carfagna a Capri: il ministro per il Sud in vacanza nel Mezzogiorno

Non solo star e calciatori ma anche politici in mezzo ai vip che sono sbarcati in questo week and a Capri. Fra questi anche Mara Carfagna, ministro per il Sud e la Coesione Territoriale nel Governo guidato da Mario Draghi. Mara a Capri è di casa e ha voluto mantenere fede all’impegno di trascorrere le vacanze di quest’anno nelle località del Mezzogiorno d’Italia per testimoniarne le bellezze ed invitare tutti a fare altrettanto per consentire lo sviluppo del turismo in questa parte del Paese.

La Carfagna è amica di Capri da sempre ed ha voluto vivere anche questa volta l’isola partendo dal buen ritiro del Grand Hotel Quisisana per godere del relax che solo l’isola Azzurra sa regalare ed incontrare i tanti amici.

Di sera poi, tappa al ristorante Aurora della carissima amica d’infanzia Mia per due chiacchiere su Capri e per informarsi su come è partita la nuova stagione turistica covid free. Immancabile anche la foto che ritrae le due amiche insieme, come è da sempre, per lanciare un invito a raggiungere Capri ed il sud Italia a tutti gli italiani che ancora non hanno scoperto queste zone ed a tutti gli stranieri che arrivano in Italia senza inserire ancora il Sud nei loro itinerari.