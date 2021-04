Mara Venier disperata per la dieta, il video esilarante: «Pigra? In tre settimane non ho perso un cazz*!»

Mara Venier che si lamenta perchè non riesce a perdere peso nonostante gli sforzi con la dieta, conquista i suoi follower su Instagram. Una lunga dieta accompagnata da attività fisica non ha avuto gli effetti desiderati per Mara Venier: «In tre settimane non ho perso un cazz*!».

Da Instagram Mara Venier ha comunicato ai follower la sua disperazione per i mancati effetti della dieta che sta seguendo. Con l’arrivo dell’estate infatti Mara...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati