Mara Venier fa infuriare gli odontoiatri, la lettera alla Rai: «Screditata la categoria»

La Commissione Albo Odontoiatri ha scritto alla Rai per il caso Mara Venier. La conduttrice, come noto, ha lamentato un problema ai denti causato probabilmente da un errore medico. Un problema che le ha causato delle gravi conseguenze al volto che è ancora parzialmente insensibile.

Ovviamente la sua esperienza ha portato i numerosi fan a sostenere la conduttrice, ma la cosa non è piaciuta all'Albo degli Odontoiatri che sostengono che la Venier abbia usato la propria notorietà e i canali Rai per raccontare la disavventura sarebbe un comportamento lesivo per l’intera categoria. In realtà Mara ha però sempre fatto riferimento a un solo medico, non volendo nemmeno dire il suo nome per privacy e facendo capire di voler agire per vie legali.

APPROFONDIMENTI RAI UNO Mara Venier torna a Domenica In: «Non ho recuperato la... L'APPUNTAMENTO Mara Venier torna a Domenica In, pausa finita: ecco come sta la... ROMA Mara Venier, pranzo con Alberto Matano dopo il dramma...

Questo però non è bastato alla categoria dei medici odontoiatri che ha espresso dissenso e biasimo per le esternazioni della conduttrice. Il clamore suscitato dalla vicenda e i ringraziamenti continui al chirurgo spiegano nella lettera: «hanno inevitabilmente creato un danno all’immagine per tutta la categoria degli odontoiatri».