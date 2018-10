Mara Venier ammalata, fan in ansia per Domenica In: ecco cosa è successo alla «zia»

Sabato 6 Ottobre 2018, 15:30 - Ultimo aggiornamento: 06-10-2018 16:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

è tornata alla conduzione e la suapiace molto al pubblico, come vi abbiamo raccontato su Leggo.it . È proprio per questo che i fan disi sono preoccupati per la suadopo che la zia più amata d'Italia ha raccontato attraverso il suo profilo Instagram di essere stata messa ko da unaha pubblicato una storia su Instagram in cui si è mostrata coperta fino al collo e con difficoltà a parlare, interrotta da colpi di tosse e con la tipica voce nasale di chi ha l'influenza. Una febbre molto alta che ha messo in dubbio la conduzione della prossima puntata di Domenica In, ma che a quanto ha fatto sapere la stessapare stia passando grazie agli antibiotici.Dalla Rai non è arrivato alcun comunicato riguardo la sospensione di, e anche senon ha dato aggiornamenti nelle ultime ore c'è da credere che domani il programma andrà in onda come previsto, e che il silenzio della conduttrice sia dovuto semplicemente al fatto che al momento è probabile che sia impegnata nelle prove. Non possiamo che augurarle buona guarigione.