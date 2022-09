Quando Maradona disse a Carlo: «Togli la tua mano dalla spalla»

Diego Maradona ha avuto incontri e scontri con alcuni dei potenti della terra. E durante un ricevimento a Buckingham Palace, organizzato in occasione della partita di addio al calcio di Ardiles (asso argentino che era emigrato in Inghilterra giocando col Tottenham), il Pibe fu duro con il nuovo Re di Inghilterra.

L'aneddoto è stato raccontato da Guillermo Coppola, per molti anni il manager del capitano del Napoli e della Seleccion argentina, presente a quell'incontro con la Regina Elisabetta e la famiglia reale.

«C'era grande emozione da parte di tutti noi, mai avrei pensato di poter un giorno presentarmi a Buckingham Palace e questo era accaduto grazie alla popolarità di Maradona - ha spiegato Coppola in una recente trasmissione televisiva -. A un certo punto, però, Diego mi disse: “Coppola, di' a quel nasone di togliermi la mano dalla spalla”. Io lo guardi stupito, non sapevo cosa fare: quel nasone, come lo aveva chiamato Diego, era il Principe Carlo».