Maglia autografata da Maradona venduta per oltre 155.000 euro

La morte del leggendario calciatore Diego Armando Maradona ha moltiplicato il valore di tutto ciò che i tifosi conservano di lui: autografi, album fotografici, ritratti, orologi, incluso le sue magliette.

L'articolo più costoso disponibile sul portale MercadoLibre è una maglia della nazionale argentina con il numero 10 firmata dallo stesso giocatore. Il proprietario è disposto a cederla per 15 milioni di pesos argentini circa 155.000 euro.

L'inserzionista racconta nel testo dell'annuncio che era a una cena con Maradona a Dubai nel 2013, «Molti gli chiesero delle foto o un abbraccio. Io scelsi di regalargli un biglietto con il volto di Evita (Peron). Mi chiese l'indirizzo e sette anni dopo ho ricevuto questa maglia spettacolare, nuova, firmata e con dedicata».

Il secondo aticolo più costoso in vendita sul portale è una maglietta con il nome e la firma di Maradona che in questo caso è del club Gimnasia y Esgrima La Plata - squadra di cui Maradona era direttore tecnico al momento della morte - che viene venduta per 8.500.000 pesos argentini (circa 88.000 euro). La terza, sempre della nazionale argentina, è in vendita per 6.900.000 pesos argentini (poco più di 71.000 euro). Il venditore scrive che «viene consegnata con un certificato di autenticità, foto e video del momento della firma».

