Maradona, l'omaggio a Masterchef: l'ex moglie Claudia gli dedica una stella

Claudia Villafañe, ex moglie e storica compagna di Diego Armando Maradona, tornata alla ribalta sulle cronache internazionali dopo la scomparsa del Diez, è una delle concorrenti di Masterchef Celebrity in Argentina. Nell'ultima puntata andata in onda, l'ex lady Maradona ha vinto una gara nel programma di cucina, in cui si è aggiudicata una stella: ricevuto l'omaggio, ha voluto dedicare la vittoria proprio a Diego: «Non volevo dire niente, perché si dicono sempre tante cose. Ma questo lo voglio dedicare al padre delle mie figlie, credo che dall'alto ci indicherà la strada da fare».

Claudia Villafañe se llevó la segunda estrella 🌟 y emocionó a todos dedicándole este logro a Diego Maradona ❤ ¡Vamos Tata! #MasterChefArgentina pic.twitter.com/M5ySi2KwnB — MasterChef Argentina (@MasterChefAR) December 23, 2020

