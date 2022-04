Maradona, ecco l'ultimo whatsapp: un messaggio ai campioni dell'86

Non smette mai di far parlare di sé Diego Armando Maradona, l'indimenticato campione argentino amato in patria così come a Napoli. La sua scomparsa nel novembre del 2020 ha messo in ginocchio tanti fan e appassionati dell'ex numero 10, ricordato ancora dai suoi ex compagni. Tra questi anche Ricardo Giusti, ex centrocampista argentino che con Diego aveva vissuto stagioni all'Argentinos Juniors e soprattutto la storica vittoria al Mondiale del 1986.

«Con lui ho così tanti ricordi personali, mi è stato accanto quando è scomparsa mia moglie o quando ho avuto problemi con mio figlio. Mi chiamava, era presente, mi voleva a Dubai con lui» le parole di Giusti a La Nacion «Fin quando ha potuto ha scherzato con noi su whatsapp, nella chat che abbiamo con i campioni del Mondo del '86. Prima di morire Maradona ci ha scritto 'Sono sempre io il vostro capitano'. Scherzava e ci prendeva in giro. Quando eravamo insieme all'Argentinos non avevamo una grande squadra, ma ci portò in alto e la gente veniva da tutto il mondo per guardarlo».