Marco Bellavia, il ritorno a casa con il figlio Filippo dopo il Gf Vip: «Siamo ricchi»

Marco Bellavia ritrova il sorriso. Dopo le due difficili settimane nella casa del Gf Vip, dove si è trovato a fare i conti con l'indifferenza e la cattiveria degli altri concorrenti che hanno ignorato il suo disagio nel corso di tutta la trasmissione, l'ex conduttore di Bum Bum Bam torna a casa dal figlio Filippo e rompe il silenzio delle ultime ore con una spensierata storia dal suo balcone di casa.

Dopo aver abbracciato il ragazzo e avergli chiesto un bacio, Marco inquadra una pianta. «Guarda che bella questa, è pazzesca. Sai che pianta è?» chiede Bellavia al figlio. «La pianta dei danè. Più diventa grande quella pianta, pare, e più si guadagnano soldi». «Siamo ricchi» chiosa il conduttore scoppiando a ridere. Una risata irresistibile che scalda il cuore, dopo le difficili giornate dentro alla Casa, che lo avevano costretto ad abbandonare il programma.

Il breve video, condiviso sulla pagina Instagram del settimanale Chi, in poche ore ha raccolto oltre 20mila cuori e molti utenti lo hanno interpretato come una risposta agli ex compagni di (dis)avventura, come a dire che la ricchezza e la fortuna di una persona si misurano dall'amore di cui sa circondarsi. E pazienza se il percorso di Marco nel reality si è interrotto dopo poche settimane senza poter ambire al premio in denaro, per molti il vincitore morale di questa edizione è lui.