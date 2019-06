Marco Carta arrestato, chi era la donna con lui?

Sabato 1 Giugno 2019, 13:38 - Ultimo aggiornamento: 01-06-2019 17:03

non era solo quando è stato arrestato per furto aggravato alla Rinascente di Milano . Insieme a lui c'era unadi cui finora non si sa nulla eccetto l'eta: 53 anni. Ma chi è? Il legale del cantante ha fatto sapere che Carta è stato giudicato estraneo ai fatti nel processo per direttissima svoltosi oggi al Tribunale di Milano . Per la donna, invece l'arresto sarebbe stato convalidato. Pare che il cacciavite usato per togliere ai capi l'antitaccheggio sia stato trovato nella sua borsa.Qualcuno ha pensato alla madre ma di certo non si tratta di quella naturale, perché Marco Carta ha perso entrambi i genitori da bambino. Più probabile, per chi conosce meglio il cantante, che si tratti di una signora molto vicina a Carta, una figura a metà tra una mamma, una sorella e un'amica, con cui il cantante è abituato a condividere molti momentio della propria vita.