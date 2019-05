Marco Carta pensa al matrimonio: «Mi piacerebbe avere anche un figlio»

Mercoledì 22 Maggio 2019, 12:58 - Ultimo aggiornamento: 22-05-2019 13:03

da quando ha esordito nel 2008 trionfando al talent show Amici di Maria De Filippi è sempre stato molto riservato riguardo alla sua vita privata. Una cambio di passo rispetto a questa tendenza è arrivato lo scorso ottobre quando il cantante ha fatto. In occasione del suo 34° compleanno, ieri ha partecipato al programmacon Caterina Balivo.Nel corso della puntata. «È un passo che voglio fare - ha dichiarato - Non mi dispiacerebbe neanche avere un figlio per dargli quello che a me è mancato. Mi vedo a darmi al 100 per cento a un figlio o a una figlia. Ma è un discorso gigantesco».Del suo fidanzato non si sa nulla tranne che la convivenza tra i due procede a gonfie vele. Ma finora nessun programma o data certa per il grande evento. «Qualche tempo fa circolava sul web la voce che mi fossi sposato segretamente ma non è vero. Sicuramente sì, voglio sposarmi. Ma non adesso» ha detto Carta.