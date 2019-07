Bruciata dall'ex, Maria Antonietta in fin di vita. Eleonora Daniele: «Forza, amica mia»

Ancora ricordo questa tenda che ti separava da noi e da quella giustizia che non ti ha tutelata. Stai lottando in queste ore tra la vita e la morte , come una leonessa

Io posso solo dire che le preghiere di tutti noi e della nostra redazione si uniscono a quelle della tua famiglia , perché non è giusto. Non è giusto che a lottare siano le persone come te :anime speciali che non meritano di soffrire così. Non è giusto che quell’uomo miserabile possa vincere su una mamma meravigliosa come sei tu . Non è giusto

disperato al cielo che ti salvi la vita . Perché tutto questo è maledettamente triste.Siamo tutti con te e oggi starò in silenzio pensando solo a quei medici eroi che stanno cercando di salvarti la vita. C’è la rabbia , il dolore, le preghiere. Quelle tante, tante. A volte sembrano unica soluzione che ci dia una speranza. Forza amica mia . Forza. Non mollare . Fallo per tutte quelle donne che hanno bisogno di te. Fallo per risvegliare una giustizia che ancora è lenta a capire che gli interventi sugli uomini malvagi devono essere più efficaci . Fallo per insegnarci a guardare attraverso i tuoi occhi

Martedì 23 Luglio 2019, 15:40 - Ultimo aggiornamento: 25 Luglio, 08:50

Le condizioni di, ricoverata in ospedale da quattro mesi dopo essere stata bruciata dal suo ex, sono drammaticamente peggiorate nelle ultime ore. Eleonora Daniele , che ha conosciuto personalmente la donna grazie ad un'intervista per Storie Italiane , ora prega per lei: «Forza, amica mia»., 42 anni, il 12 marzo scorso fu aggredita dall'ex marito, Ciro Russo, che era giunto a Reggio Calabria evadendo dai domiciliari a Napoli. L'uomo l'aveva sorpresa in auto e aveva appiccato un incendio alla vettura: da allora, la donna è ricoverata all'ospedale di Bari, dove è stata sottoposta più volte ad alcuni, delicati interventi. Oggi, però, le condizioni di salute di Maria Antonietta si sono aggravate esta pregando per lei.» - ha scrittosu Instagram - «».La conduttrice aggiunge poi nuovi pensieri nel post: «Un grido».