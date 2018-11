Verissimo, Maria Monsè: «Dopo un concorso un uomo mi disse: fai sesso con me o scendi dall'auto»

Sabato 10 Novembre 2018, 18:19 - Ultimo aggiornamento: 10-11-2018 18:46

Maria Monsè ha raccontato oggi in tv una molestia subita dopo aver fatto un concorso. Intervistata da Silvia Toffanin per Verissimo su Canale 5, l'attrice e conduttrice 44enne ha rivissuto un momenti molto traumatico della sua vita. Un episodio spiacevole di cui aveva già parlato nella casa del Grande fratello.«Ero giovane, c’era un concorso fuori Roma, uno degli organizzatori mi ha riportata a casa, a un certo punto ha fermato l’auto e mi ha detto che se non avessi fatto sesso con lui mi avrebbe abbandonata lì», ha raccontato la conduttrice.«Volevo raccontarlo perché pensavo di avere dei coinquilini sensibili, che mi appoggiassero in un momento così delicato, ma Fabio (Basile) ha dimostrato molta indifferenza e ci sono rimasta molto male», ha proseguito l'attrice. E quando le è stato chiesto perché raccontare questa esperienza nella casa del Grande fratello ha risposto: «Il Gf ti fa confrontare con gli altri ma anche con te stesso, sono riuscita a parlarne solo in quell’occasione. Mio marito non ne ha mai saputo nulla».