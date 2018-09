Maria, 36 anni, è incinta di tre gemelli: le foto del pancione gigante fanno il giro del web

Martedì 11 Settembre 2018, 17:22 - Ultimo aggiornamento: 11-09-2018 17:41

è diventata una vera e propria influencer. Incinta di tre gemelli, la 36enne ha postato su Instagram una foto in cui ha immortalato l'evoluzione della sua gravidanza. La crescita delha fatto impazzire i follower. E quando è rientrata nel suo profilo, aveva con sua grande sorpresa oltreLe foto hanno fatto il giro del web.È accaduto in Danimarca. «La mia pancia è così grande che mi chiedo come faccia a stare su da sola senza cadere», cinguetta felice la futura mamma e posta un nuovo scatto in cui ilappare in tutto il suo splendore. Conquistando oltreInsomma, i follower sono cresciuti in proporzione al pancione gigante. Maria - che ormai spopola su Instagram con il nickname- conclude felice: «Sono contenta che abbiamo scattato queste foto, perché questo collage mostra davvero».