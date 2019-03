Antonio, difensore civico del centro storico di Napoli: «Io non arrendo, denuncio»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 29 Marzo 2019, 07:00 - Ultimo aggiornamento: 29-03-2019 07:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha la memoria di un elefante, il passo della tartaruga, l'occhio di lince. È la voce di denuncia che ogni giorno si leva dal centro storico di Napoli, in qualità di abitante e difensore civico, una specie rara, robusta e in estinzione. L'ostinazione l'ha sviluppata in strada, tra i vicoli rumorosi e tagliati dalla luce. Da bambino, per otto anni, è stato nell'orfanotrofio La Palma al rione Sanità. Da ragazzo ha conseguito il diploma di tipografo; da adulto è diventato infermiere nei reparti di frontiera: «Per mantenere una promessa fatta a mia madre, morta di leucemia». Antonio Alfano, 65 anni, si sfila gli occhiali: vede meglio senza, i dettagli. Inquadra i volti dei ragazzi che attraversano la strada con un materasso e la vita dentro un murales di Banksy; fa ridere gli scugnizzi che stringono bambole, acqua e buste di plastica; apre i bassi popolati dalle donne d'ogni età; riprende i tuffi in una fontana a Forcella e il cuppetiello di Carmine, «il vostro castagnaro di fiducia». Sua moglie è una casalinga femminista, tutta grinta e sorriso, il figlio Paolo lavora in Germania per necessità e ora (anche) per amore, Valentina, la piccola di casa, porta con sé la dolcezza di quest'uomo che non volta le spalle agli altri. Per indole, è la sua natura. Non pago, nonostante l'età e la pensione. Nel suo pc conserva un elenco infinito di documenti, e racconta sottovoce: «Non potete neanche immaginare quanto sia difficile fare il proprio dovere nelle nostre strutture pubbliche. Negli ultimi 40 anni ho segnalato ricoveri impropri, sprechi; non è cambiato quasi niente, anzi. Nel 2006, nel parcheggio dell'ospedale dove lavoravo, qualcuno mi distrusse il cofano dell'auto. Mai ricevuta solidarietà da nessuno». Di più: «Qualcuno ha inviato lettere anonime a mio nome, indirizzate alla dirigenza aziendale, con accuse pesanti e l'intento di provocare una bufera giudiziaria». Ma «se si vuole garantire qualità all'assistenza», avverte, «è necessario attivare uno strumento di controllo continuo con ispezioni senza preavviso nei presidi, una commissione mista, composta da istituzioni, associazioni e cittadini. Bisogna informatizzare le cartelle cliniche, avere un sistema di tracciabilità non manipolabile: in molte strutture si compilano ancora a mano, con grafie spesso illeggibili. E molti pazienti ancora non sanno che è un loro diritto consultare il fascicolo e gli esami, durante il ricovero».