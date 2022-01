Mariano Di Vaio di nuovo papà: dopo tre maschietti, è arrivata Mia Annabelle

PERUGIA - «Benvenuta Mia Annabelle». Così, su Instagram Mariano Di Vaio, influencer internazionale e imprenditore, da poco nominato come il quinto uomo più bello del mondo, ha annunciato martedì pomeriggio la nascita della prima figlia femmina, dopo i tre maschietti avuti con Eleonora Brunacci, che con lui condivide da anni vita e lavoro.

Mariano ha pubblicato un post con la manina di Mia Annabelle stretta a quella dei genitori e poi in una storia ha raccontato di come sia stata «davvero dura, ma grazie a Dio è andata bene». Un parto difficile, quindi, ma «Eleonora e la principessa stanno bene», ha spiegato ai suoi milioni di follower, ringraziando anche Saverio Arena, da anni il ginecologo di fiducia della moglie, e Giorgio Epicoco, il primario del reparto di Ginecologia del Santa Maria della misericordia, l'ospedale perugino scelto dalla coppia per tutti e quattro i parti. Visibilmente provato dalla giornata («Siamo qui dalle nove di mattina»), Di Vaio ha invitato tutti a scrivere i messaggi che «Eleonora leggerà al suo risveglio». Poi di corsa a casa da Nathan Leone, Leonardo Liam e Filiberto Noah.

Il post in pochi minuti ha collezionato centinaio di migliaia di like, da Fedez e Chiara Ferragni fino a Riccardo Pozzoli e Gianluca Vacchi.