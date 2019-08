Sonia Bruganelli pubblica una foto su Instagram, il commento inaspettato di Marina Di Guardo mamma della Ferragni

Giovedì 22 Agosto 2019, 18:40 - Ultimo aggiornamento: 22-08-2019 20:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, è solita pubblicare sui social tanti attimi della sua vita attiranto spesso commenti poco piacevoli. La Bruganelli, però, è andata sempre avanti per la sua strada senza curarsi degli haters, anzi a volte provocandoli, ma questa volta le cose sono andate diversamente. A commentare il suo scatto c'è anche Marina Di Guardo, mamma di Chiara Ferragni.Sonia Bruganelli pubblica una foto su Instragram, il commento inaspettato di Marina Di Guardo mamma della Ferragni. La moglie di Paolo Bonolis è costantemente sotto accusa da parte dei followers su Instagram, non c'è post pubblicato in cui non compaiano commenti dei soliti hates che però non scalfiscono la Bruganelli. Fortunatamente tra i tanti commenti fastidiosi, spesso ne compaioni altri molto carini anche da parte di gente nota, come ad esempio quello della mamma di Chiara Ferragni. Marina Di Guardo sotto l'ultimo post Instagram della Bruganelli che attualmente è in vacanza a Porto Cervo, ha scritto «Quanto sei bella». La scrittice e Lady Bonolis si conoscono anche nel mondo reale e non solo vituale dei social, tanto da condividere sui propri profili uno scatto in cui sono insieme belle e sorridenti.