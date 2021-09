Marina di Stabia, Beatrice di Borbone a cena nel porto turistico

L'estate ha lasciato il passo all'autunno ma i vip continuano a far capolino nel territorio a sud di Napoli. Dopo yatch di lusso e attori e calciatori in giro nel golfo di Napoli ieri sera al Marina di Stabia è stata la volta della principessa Beatrice di Borbone che ha cenato allo Yacht club sul mare apprezzando la cucina tradizionale rivisitata del locale di Castellammare. Emozionati i presenti al pasto serale che hanno potuto far foto e chiacchierare con l'elegante e simpatica discendente della dinastia borbonica.