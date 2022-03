Russia, lo strano silenzio di top model e influencer: da Irina Shayk a Lena Perminova, ecco chi sono

Il caso di Marina Ovsyannikova ha alzato l'attenzione sui dissidenti di Mosca. Dall'inizio dell'invasione in Ucraina, sono diverse le persone in Russia che hanno provato a schierarsi contro Putin. Ci hanno provato per le strade o nelle scuole, ma per nessuno di loro è finita bene. C'è chi ha perso il lavoro o chi è finito in galera. E sono un esempio anche le tantissime top model e influencer russe, che dopo aver commentato la guerra non si sono più espresse.

Il silenzio dopo il 24 febbraio

La modella Natalia Vodianova, 40 anni, ha pubblicato un tributo emotivo alle madri che erano bloccate in Ucraina all'inizio dell'invasione, ma dopo quel messaggio non ha più commentato la guerra. «Come madre, il mio cuore è rivolto a tutte le madri che stanno soffrendo le conseguenze dei recenti eventi in Ucraina e a tutte le vittime di questo conflitto», aveva detto ai suoi 3,3 milioni di follower su Instagram.

Anche Irina Shayk, 36 anni, ex fidanzata di Cristiano Ronaldo e di Bradley Cooper e con 17,8 milioni di followers, due settimane fa ha postato in inglese: «No to War». Anche lei, da quel giorno non ha più parlato della "missione di pace", come va chiamata in Russia se non si vuole intercorrere in sanzioni.

Lena Perminova ha scritto «vogliamo la pace» e «incredibilmente spaventoso», il giorno dell'inizio dell'invasione il 24 febbraio. Poi, il silenzio. La modella è sposata con l'oligarca Alexander Lebedev, 62 anni, ex spia del KGB dell'era della Guerra Fredda a Londra, il cui figlio Evgeny Lebedev, 41 anni, è proprietario del quotidiano Evening Standard e il mese scorso ha scritto una lettera aperta a Putin chiedendo la fine alla guerra.

Una fonte dell'industria della moda a Mosca ha dichiarato: «Il silenzio della maggior parte di queste top model di grandi nomi potrebbe non significare che sostengano tacitamente Putin. Può darsi che temano il contraccolpo per se stessi e per le loro famiglie da parte dei propagandisti dello stato se criticano apertamente la sua avventura militare - riporta il "Daily Star" -. Alcuni forse sono stati sottoposti a pressioni dirette per non parlare più dopo aver emesso sostegno per la pace all'inizio dell'operazione in Ucraina».