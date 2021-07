Mario Biondi, show all'Anema e Core di Capri sulle note di “This is what you are”

Venerdì sera all'Anema e Core all'insegna della migliore musica dal vivo con l'arrivo a sorpresa di Mario Biondi. Il noto crooner siciliano, affezionatissimo a Capri, è stato accolto con grande entusiamo nella Taverna dei vip. Il pubblico era ancora incredulo quando Gianluigi Lembo e la sua band hanno accolto Biondi sul palco, orgoliosi di lasciare per alcuni minuti la scena al Barry White italiano. E così, dopo una dedica all'Anema e Core ed ai capresi, Biondi ha conquistato tutti con la sua hit di maggiore successo This is what you are.

Evidentemente divertito dall'atmosfera calorosa e informale del locale, il cantante ha salutato tutti al grido di Anema e Core. L'emozione degli spettatori nell'aver assistito ad un mini concerto live nel locale più sorprendente d'Italia. Foto di rito con Gianluigi Lembo con la promessa di tornare presto ad esibirsi sull'Isola.