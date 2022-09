Mark Zuckerberg perde 70 milioni di dollari e scende al ventesimo posto tra gli uomini più ricchi del pianeta

Mark Zuckrberg perde 70 milioni di dollari e il web si scatena in commenti e repost. Il patrimonio netto del CEO, infatti, nel 2022 sarebbe pari al 55% rispetto a quello dell'anno scorso.

«Problemi da ricchi» commentano alcuni ironicamente. «Io ho perso 20 dollari ed è comunque molto più di quanto lui potrà mai perdere», rispondono altri.

Il papà di Meta ora è al ventesimo posto nella classifica delle persone più ricche del pianeta, molto distanziato rispetto a colleghi come Elon Musk e Jeff Bezos che qualche giorno fa ha perso 9,8 miliardi in poche ore.

A pesare sull’andamento della ricchezza di Zuckerberg è stata la trimestrale di Meta, che ha subito il contraccolpo del rebranding dello scorso ottobre quando ha spostato il suo focus verso il metaverso. L’utile netto di Meta è sceso del 36%, più di 3 miliardi di Dollari, nel secondo trimestre rispetto allo stesso periodo del 2021.

Mark Zuckerberg's fortune has dropped by $71 billion so far this year.



With a net worth of $55.9 billion, he now ranks 20th among global billionaires - his lowest spot since 2014. pic.twitter.com/QUdoG1xw5X

— Morning Brew ☕️ (@MorningBrew) September 19, 2022