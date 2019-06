Marò, Massimiliano Latorre si sposa: al matrimonio la ministra Trenta ma non Salvatore Girone

Bergamo, non si ferma all'alt e travolge il carabiniere al posto di blocco. Il militare è morto sul colpo, aveva 41 anni​

Lunedì 17 Giugno 2019, 15:43 - Ultimo aggiornamento: 17-06-2019 15:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, uno dei duearrestati in India nel 2012 con l'accusa di aver ucciso due pescatori indiani, ha sposato la sua compagna,. Alerano presenti la ministra della Difesa,, e l'ex comandante generale dei carabinieri,(in qualità di testimone di nozze), ma non. All'amico e collega, però,ha voluto riservare un pensiero anche sui social.Ilha avuto luogo sabato scorso nel centro di Roma, presso la chiesa dell'Ordinariato militare di Santa Caterina da Siena a Magnanapoli, ed è stato celebrato da monsignor Santo Marcianò, ordinario militare. Il sacerdote ha anche ricordato che Paola, quando era ancora la compagna di, è sempre rimasta vicino a lui, passando molto tempo in India. I due sposi hanno anche ricevuto la benedizione apostolica di Papa Francesco, letta da monsignor Marcianò.era stato arrestato insieme al collegadopo l'uccisione di due pescatori indiani, mentre i due marò si trovavano a bordo di una nave privata, la Enrica Lexie.non era presente alle nozze, ma Latorre gli ha dedicato un pensiero: «Caro Salvo, oggi non potremo festeggiare il mio e di Paola matrimonio con te e Voi, ma ti assicuro che se non fisicamente sarai e sarete tu, Vania, Michele e Martina, con noi. Spero potremo rifarci molto presto di tutto. Tu e Voi avete vissuto tutti i momenti nostri e dopo le lacrime ora speriamo arrivino i sorrisi fratello mio. Per mare e per Terram... SanMarco, Tutti insieme».