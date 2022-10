Ieri al debutto a Ballando con le Stelle 2022 Marta Flavi ha già vinto. Il web l'ha incoronata «Regina di eleganza e bellezza» e ora su Twitter tutti vogliono sapere quale sia l'elisir di giovinezza della concorrente dello show di Milly Carlucci. Marta Flavi, in origine Marta Caterina Fiorentino, è nata a Roma il 9 aprile del 1951 e oggi ha 71 anni, ma non li dimostra affatto. «Non ho capito, ha 71 anni?». Nessuno di crede, complice quella pelle distesa e chiara e un fisico da far invidia a una 20enne, l'ex di Maurizio Costanzo sembra veramente piu' giovane.

Marta Flavi conquista il pubblico a Ballando

Nonostante una vita fatta di carriera e amore le difficoltà non sono mancate nel percorso della conduttrice. La lotta alla maternità è stata sicuramente quella che l'ha segnata di piu' come donna. Voleva un figlio, ma ha avuto «quattro interruzioni di gravidanza», nessuna cura della ferilità (che allora non erano avanguardiste come oggi) ha funzionato su di lei, lo racconta a Nuovo. «Ancora oggi ogni tanto ricompare il senso di amara delusione per non essere riuscita a realizzare il mio sogno di diventare mamma». Marta ha spiegato anche di aver affrontato un percorso molto difficile per curare l’infertilità, il tutto in un’epoca in cui le terapie non erano così avanzate come lo sono oggi. «Ho consultato vari specialisti sia in Italia che all’estero e mi sono anche sottoposta a due interventi chirurgici». Un dolore che l'ha segnata ma che non le ha mai spento la luce che ha nel volto.

I segreti di bellezza

E ora il web vuole sapere quale sia il suo elisir di bellezza. Marta è contraria all'omologazione, a quelle labbra tutte uguali a cui ormai si ricorre. È ricorsa alla chirugia plastica quando era giovane per correggere il naso, e oggi neanche le piace troppo. La bellezza secondo la Flavi è armonia: di forme e carattere.

«La bellezza è armonia, nasce da un certo atteggiamento interiore. Un conto è l’estetica, un altro è l’animazione che le dai - ha dichiarato in passato la conduttrice - Se si passa la vita ad essere arrabbiati con il mondo, desiderando quello che non si ha e invidiando tutti, automaticamente si genera un’inevitabile contrazione dei muscoli facciali che rende brutti».

No ai filler

Lei che non fa ricorso a filler («poiché ho una pelle chiarissima», nonostante non ha mai nascosto di averci provato «mi viene un livido blu che dura per 20 giorni. E quando sparisce il livido è già finito l’effetto del filler»), rigenera la sua pelle grazie a una beauty routine importante fatta di creme, acidi e sieri. Non va a mai a letto truccata ed evita l'espozione diretta al sole. L'unica cosa a cui ricorre è un trattamento laser a infrarossi che rassoda la pelle, un servizio di medicina estetica a cui ricorre due volte l'anno, anche se la sua dottoressa le ha consigliato una volta sola.

E per il fisico? Che sport fa Marta Flavi

Un’ora di cyclette al giorno, pesi e camminata veloce di 60 minuti. Tempo fa aveva iniziato a frequentare un corso di kickboxing sui tacchi che però ha dovuto interrompere a causa del lockdown e del Covid-19. Un allenamento faticoso che però aiuta la postura e a rassodare i glutei. Ed è abbastanza diffuso negli Usa. Poi una dieta sana ed equilibrata che è alla base della sua alimentazione. Lei che vive sui tacchi ora si è appasionata al Pilates che pratica facendo esercizi mat e con il Reformer (macchinario che consente di eseguire i movimenti della disciplina avendo la sicurezza di non farsi male)

Marta Flavi è una donna sicura di sè, che si piace molto. Sui social riceve tantissimi complimenti.«E anche per strada. Sto accanto a piazza del Popolo, un posto pieno di bottegucce, e ci sta il macellaro che ogni volta che passo mi grida: “’A Marta, sei la più bella settantenne d’Italia”. Questa è Roma pura, io la adoro». Ecco quale è il segreto di Marta Flavi: ridere alla vita e ricercare l'armonia.