Martina Valdes fa arrabbiare i fan su TikTok, dopo aver postato una foto con Matteo Salvini. La fidanzata di Blanco, cantante vincitore di Sanremo 2022 insieme a Mahmood, ha partecipato a un comizio del leader della Lega a Salò e l'ha raccontato sui social. «Oggi un fan dalla faccia familiare mi ha fermato per chiedermi una foto», ha scritto, mostrando poi lo scatto con l'ex ministro.

Le polemiche

Un video apparentemente innocuo, che ha scatenato però decine di utenti. «Non mi sarei fatta una foto nemmeno pagata», le scrive una ragazza. «Sei di destra? Non ci credo», le commenta un altro. Tanto che Martina è stata costretta a precisare: «È un video ironico, non parlo di politica, non è nei miei interessi. Calmi tutti», si legge in un commento della ragazza. Ma c'è chi nota: «È solo un video ma è comunque pubblicità».

Il commento di Salvini

A darle manforte è arrivato proprio Salvini, che su Twitter ha biasimato chi l'ha attaccata: «Grazie Martina per il tuo sorriso, la tua presenza, la tua ironia e la tua curiosità. Se qualcuno mette sempre di mezzo la politica vive male, viva i giovani che si informano e che partecipano, viva la musica e la libertà! Ci vediamo a un concerto prima o poi», il commento del numero uno del Carroccio.