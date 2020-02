Mary Ciccone, un’italiana direttrice artistica nel sogno americano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

“Se ce la fai a New York, ce la fai ovunque”.Non è solamente un modo di dire e Mariangela Ciccone lo sa bene.Direttrice artistica e ormai newyorker a tutti gli effetti.Nata a L’Aquila 29 anni fa, una laurea in conservazione e gestione dei beni culturali e, da sempre, un sogno nel cassetto: diventare organizzatrice di eventi.Ed è proprio quel sogno ad averla portata nella Grande Mela.«Ho sempre voluto intraprendere questa strada, ma in Italia non c’era un titolo di studio riconosciuto. Così, ho optato per un corso che potesse formarmi sia in arte che in economia».La laurea arriva, ma il chiodo in testa resta lì e lei continua a cercare la sua strada per farcela.Poi la trova: la European School of Economics.«Dovevo scegliere tra Londra e New York, ma non avevo dubbi. New York è sempre stata il sogno della mia vita. Quando ero piccola dicevo sempre a mia madre “quando vivrò a New York…”, e lei rideva. Chi avrebbe mai immaginato che quel sogno sarebbe diventato realtà!», esclama con gli occhi grandi che ridono.Un giorno arriva il verdetto atteso: Mariangela sei stata presa…Via con le valigie e, nel 2013, lo sbarco in America.«Quando sono atterrata al JFK era notte e, così, sono salita su un taxi per Manhattan; appena ho visto tutte quelle luci, mi è venuto da piangere e ho pensato “ecco, eccomi, sono arrivata a casa”. Non ho mai provato una sensazione del genere, né prima né mai più», dice con la voce che le trema un po’.In quella “casa” caotica e tanto sognata, Mariangela inizia il corso di specializzazione che prevedeva anche un tirocinio di tre mesi presso l’azienda dove, anche successivamente, è rimasta a lavorare.«Dovevo starci solamente sei mesi e, invece, sono rimasta per più di sei anni».Sei anni di soddisfazioni e di crescita.«Questa esperienza per me è stata una sorta di trampolino di lancio poiché da qui ho iniziato a collaborare con svariate compagnie».Inizia a organizzare conferenze, cene di gala, premi e, per alcuni anni, raccolte fondi.Poi, arriva il turno dell’arte e della direzione artistica della Clio Art Fair, la mostra d’arte internazionale che ha curato nel 2017 e nel 2018 e che si tiene due volte l’anno a Chelsea.E oggi Mariangela è anche direttrice artistica nell’ambito di eventi live e di intrattenimento.Organizza spettacoli e competizioni per Body & Pole a Chelsea, definita da Vogue una delle migliori scuole di danza aerea. Tra i progetti in corso e quelli futuri, c’è anche quello con Cirque Central, una compagnia che mette a disposizione talenti speciali per qualunque tipo di evento: contorsionisti, ballerini, mangiafuoco e tanto altro.E poi c’è Poplar Events.«Con loro stiamo lavorando alla conferenza itinerante biennale Greater & Greener che abbiamo già fatto a New York, a San Francisco, a Minneapolis, e che a Luglio si terrà a Denver, mentre nel 2021 a Philadelphia e nel 2023 a Seattle».Mariangela si sente parte di quella New York che ama tanto e quando è chiamata a descriverla non ci pensa su neanche un secondo.. Trovi tanti mondi dentro una città; sei sempre benvenuto, quale che sia la tua esperienza, quali che siano i tuoi sogni o la tua provenienza o il colore della tua pelle. Non importa neanche se parli o non parli inglese, se hai o se non hai una laurea. Qui, c’è una possibilità per tutti».E lei la sua possibilità l’ha sfruttata al massimo.. È questo il sogno americano odierno, è un trampolino che si chiama America».E, dopo quasi 7 anni, quella città e quello skyline sono cambiati tanto insieme a lei.«La Mariangela che è venuta qui 7 anni fa era una persona completamente diversa. New York ti dà tutto quello che vuoi, ma è una città difficile, è una lotta continua. Magari un giorno ti va tutto bene e il giorno dopo sei per strada. Devi essere pronto a ricominciare perché qui non ci si può fermare. Se ce la fai qui, come dicono da queste parti, “You can make it everywhere!”».A farle capire a cosa sarebbe andata incontro, l’agente immobiliare che l’ha aiutata a suo tempo a cercare la casa in cui vive ancora.«Mi disse. Quelle parole così dure mi hanno aiutata a capire che non dovevo mollare, che dovevo essere più forte perché nessuno mi avrebbe aiutata. Mi ripetevo che».Mariangela ha scelto di contare sulle proprie forze. Ha scelto di combattere e di riuscire.«New York mi ha reso donna e mi ha dato una sicurezza che prima non avevo. Quando ho paure e tremolii, mi ripeto “sei una newyorker, ce la fai”».E che cosa direbbe a chi ha un sogno nel cassetto simile al suo?«Gli direi che. È bello, ma poi ti svegli e la vita che vuoi non è la vita che hai. Se non si è avverato ancora, direi che forse è perché non hai ancora provato abbastanza forte».E a chiederle del futuro, sorride.. Ci lamentiamo, ma non facciamo niente per migliorare la situazione. Nonostante questo, resto innamorata del mio Paese di cui adoro cultura, clima e cibo. Ma non è questo il momento, magari tra venti anni, chissà!», ride in un misto di entusiasmo e amarezza.New York, dunque.. La vedo più comeper tutto quello che comporta, per questi. Magari rimarrò ancora un po’ o magari mi aspetta un’esperienza altrove, d’altronde chi lo sa, dovevo stare qui sei mesi e ci sono stata sei anni. Mai dire mai».