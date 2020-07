Mascherina d'oro extralusso: «Costa 257.000 euro e non è nemmeno sicura»

Un uomo residente nella città di Pimpri-Chinchwad, nel distretto indiano di Pune, in questo momento di pandemia ha scelto di indossare una mascherina d'oro. Sebbene la lussuosa protezione per il viso valga 289.000 Rupie, ovvero circa 257.000 euro, il suo proprietario, Shankar Kurade, sembra incerto sua efficacia.

«È una mascherina sottile con piccoli fori, quindi non trovo difficoltà a respirare. Non sono sicuro che sia efficace», ha detto l'uomo.

Kurade ha rivelato di essere un grande amante dell'oro fin dall'infanzia, motivo per cui usa anelli di questo materiale su quasi tutte le dita e diversi bracciali e catene. L'uomo ha raccontato di aver avuto l'idea di farsi costruire una mascherina d'oro dopo aver visto sui social un uomo indossarne una in argento.

Secondo quanto affermato dal Times of India, l'uomo si è detto disposto a ordinare mascherine d'oro per tutta la sua famiglia, nel caso in cui i suoi familiari volessero indossarla.

«Non so se sarò infettato dal coronavirus indossando la mascherina d'oro, ma seguire tutte le regole del governo può impedire la diffusione del virus», ha aggiunto l'uomo.

