Matilda De Angelis torna a mostrare l'acne: «Fiera delle mie cicatrici, non mi importa di essere bella»

«Sono diventata molto fiera delle mie cicatrici». Matilda De Angelis torna a mostrare la sua pelle segnata dall'acne in una foto in bianco e nero su Instagram. Parla di bellezza e di lacrime, della sofferenza per non essersi sentita bella con quella pelle così imperteffa e di come adesso la bellezza per lei sia qualcos'altro. Quelle ferite, scrive, «ricordano di tutte le volte che ho pianto perché non mi sentivo bella e di quanto non me ne fotta in realtà un cazzo di essere bella. Che non so nemmeno cosa significhi. Ora sono molto fiera di loro, loro sono belle come @camillacattabriga che mi fotografa sempre per quella che sono davvero».

L'attrice 25enne, per una sera protagonista anche a Sanremo, ha già mostrato la sua pelle al naturale su Instagram, rivelando con coraggio ed audacia il suo "segreto" e lanciando un manifesto sulla bellezza libera da stereotipi.

«Accadono cose paradossali nella vita no? Bene, per me essere un’attrice e lavorare con il volto mangiato dall’acne è una di queste. Ogni giorno devo svegliarmi e presentarmi prima davanti allo specchio e poi davanti alla macchina da presa con tutto il carico emotivo che già comporta ed essere “splendida”, in parte e concentrata insieme a tutte le mie paure e insicurezze letteralmente a fior di pelle». Aveva scritto così l'attrice lo scorso dicembre nel post su Instagram in cui mostrava per la prima volta la sua acne. L'imperfezione è forza, questo il suo messaggio che aveva raccolto oltre 100mila like, anche Chiara Ferragni aveva commentato, sei bellissima.

E adesso Matilda è diventata una paladina della skinpositivity: accettare la propria pelle per come è, ribellandosi ai modelli di pelle liscia, perfetta, senza brufoli e rughe. Tutti quei segni, è il suo messaggio, non le hanno impedito di diventare attrice e di avere successo. Liberiamoci dalla schiavitù della bellezza a tutti i costi. L'attrice, con un passato di cantante, ha lavorato negli Stati Uniti al fianco di Nicole Kidman e Hugh Grant nella serie di successo The Undoing, ed è protagonista della serie tv "Leonardo". In un'intervista su Oggi parla del suo compagno, il rapper Nyat, e degli esordi artistici: «Sono fidanzata ma voglio sentirmi libera. Aspiro a essere una donna con un lato femminile dolcissimo e premuroso, e allo stesso tempo, indipendente, determinata e resiliente».