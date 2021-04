Matilda De Angelis sul social con le imperfezioni sulla pelle: «Sono diventata molto fiera delle mie cicatrici»

Matilda De Angelis si mostra al naturale sul social. L’attrice Matilda De Angelis ha postato uno scatto su Instagram in cui mostra le imperfezioni della sua pelle: «Sono diventata molto fiera delle mie cicatrici».

Matilda De Angelis torna sul social a parlare delle sue imperfezioni della pelle, come già fatto dopo la partecipazione a Sanremo 2021. Stavolta l’attrice, arrivata la successo con “Undoing”, la serie famosa serie Hbo con Hugh Grant e Nicole Kidman, ha postato un suo scatto, seguita da una didascalia con un importante messaggio: «Sono diventata molto fiera delle mie cicatrici - ha scritto Matilda De Angelis - Mi ricordano di tutte le volte che ho pianto perché non mi sentivo bella e di quanto non me ne fotta in realtà un cazzo di essere bella. Che non so nemmeno cosa significhi. Ora sono molto fiera di loro, loro sono belle come @camillacattabriga che mi fotografa sempre per quella che sono davvero».

APPROFONDIMENTI SUCCESSONE Leonardo Da Vinci, boom per la serie tv: le curiosità tra... TV Domenica In, Matilda De Angelis «corregge» l'inglese... LA RIVELAZIONE Sanremo 2021, Matilda De Angelis recita «il bacio» di...

Matilda De Angelis ha confessato di essere fidanzata col rapper Nayt, al secolo William Mezzanotte: «Se sono fidanzata non sono più libera? - ha fatto sapere in un’intervista a “Oggi” - Eh no, che vuol dire? Io so’ sempre libera, ma ti pare!».