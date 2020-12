Matilda De Angelis su Instagram mostra l'acne al viso: «Condivido questa piccola verità per accettarmi»

Un invito alla sincerità e all'autoaccettazione. E se viene da Matilda De Angelis, giovane attrice di successo che non ha paura di mostrare i suoi difetti dovuti all'acne, ci si può credere. Nel post precisa: «Ci sono cose che non si possono controllare e quest’anno ce l’ha insegnato bene. Ci sono cambiamenti che dobbiamo accettare nella nostra vita e, insieme ad essi, la percezione di noi stessi e del mondo che ci circonda. Accadono cose paradossali nella vita no? Bene, per me essere un’attrice e lavorare con il volto mangiato dall’acne è una di queste. Ogni giorno devo svegliarmi e presentarmi prima davanti allo specchio e poi davanti alla macchina da presa con tutto il carico emotivo che già comporta ed essere “splendida”, in parte e concentrata insieme a tutte le mie paure e insicurezze letteralmente a fior di pelle. Ci sono problemi ben più grandi nella vita, ne sono consapevole, ma volevo condividere questa piccola verità forse per sentirmi più forte, forse per accettarmi meglio. Le nostre paure ci possono paralizzare o possono diventare una grande forza, sta a noi scegliere la strada. E praticare tanta gratitudine per tutte le cose belle che ci accadono e magari, anche per quelle brutte».

Matilda che ha di recente esordito in America recitando al fianco di Nicole Kidman e Hugh Grant nella serie "The Undoing" prodotta da Hbo e in onda in Italia su Sky Atlantic, è anche la protagonista su Netflix di "L’incredibile storia dell’isola delle rose", film diretto da Sydney Sibilia con Elio Germano. Nata a Bologna, prima di diventare attrice all'età di 13 anni inizia a comporre canzoni, mentre a 16 entra come cantante nel gruppo musicale "Rumba de Bodas". Il suo esordio al cinema è con Stefano Accorsi per il ruolo della protagonista femminile nel film "Veloce come il vento" del regista Matteo Rovere.

Per questo ruolo nel luglio 2016, riceve al Taormina Film Fest il premio come miglior rivelazione e viene candidata come migliore attrice protagonista ai David di Donatello 2017, mentre nella cinquina del premio per la miglior canzone originale viene proposta "Seventeen", sempre per "Veloce come il vento". Sempre nel 2018 Matilda appare nel videoclip di "Felicità puttana" firmato dai Thegiornalisti e ha il ruolo principale nel film per la tv prodotto dalla Rai "I ragazzi dello Zecchino d'Oro" per la regia di Ambrogio Lo Giudice.

