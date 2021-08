Una richiesta di matrimonio speciale davvero quella che tutti i turisti di Riccione e della riviera romagnola hanno potuto ammirare nella giornata di ieri. Un aereo, infatti, ha sorvolato il lungomare di Riccione a bassa quota con un maxi striscione appeso che sventolava in cielo con la scritta in francese "Marion, mi vuoi sposare?". In mezzo un gradissimo cuore.

