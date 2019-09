Mattel, arrivano le bambole gender free: «I bambini non vogliono che i giochi siano legati al genere»

Mercoledì 25 Settembre 2019, 16:27 - Ultimo aggiornamento: 25-09-2019 17:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giocare in libertà, senza stereotipi ed etichette prestabilite. Questo l'auspicio con cui Mattel ha lanciato oggi nel mondo una nuova linea di bambole personalizzabili, la Creatable World, per lasciare ispirare bambini e bambine con 6 kit composti da differenti opzioni di abiti, accessori, parrucche, capelli lunghi o corti, gonna, pantaloni o quant'altro la fantasia suggerirà. Insomma, nessun preconcetto legato al gender.L'ultimo progetto con cui il colosso dei giocattoli affronterà il mercato viene motivato dal fatto che, secondo i rappresentanti della compagnia, nuove ricerche dimostrano che «i bambini non vogliono che i loro giocattoli siano legati al genere». Kim Culmone, senior vice president della Mattel Fashion Doll Design, specifica che «i giocattoli sono un riflesso della cultura e siccome il mondo continua a celebrare l'impatto positivo dell'inclusività, sentivamo che era il momento di creare una linea di bambole senza etichette».«Siamo fiduciosi», ha dichiarato Culmone, «che Creatable World possa incoraggiare tutti a pensare più apertamente a quanti benefici i bambini e le bambine possano trarre giocando con le bambole». Per garantire ai bambini un'esperienza di gioco il più libera possibile, Mattel ha lavorato con un team dedicato di esperti, genitori, medici e di bambini.