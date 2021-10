Salvò il papà rianimandolo dopo un infarto: aveva 13 anni, ora è testimonial per il San Raffaele

Quando aveva solo 13 anni, Matteo Maestrini salvò il padre rianimandolo in casa dopo un infarto: era il 2019. Oggi ha 15 anni ed è diventato testimonial per l'ospedale San Raffaele di Milano, che sarà impegnato dall11 al 17 ottobre in occasione di 'Viva!' la campagna di sensibilizzazione per la rianimazione cardio-polmonare.

APPROFONDIMENTI IL FOCUS Covid, boom fumo, alcol e sovrappeso: Coni e 19 società... LA RICERCA Carboidrati e grassi saturi non vanno eliminati, ora si scopre che... LA SALUTE «Scompenso cardiaco scambiato per Covid: patologie in aumento...

La storia è riportata oggi dal Corriere della Sera. Matteo, quel giorno, pur non avendo mai praticato quelle manovre, fece il massaggio cardiaco al padre, oggi 54enne, seguendo le istruzioni del medico del 118 al telefono fino all'arrivo dei soccorritori. «Una storia molto bella del nostro silenzioso lavoro quotidiano», ha commentato sui social Alberto Zangrillo, primario di Anestesia e pro rettore dell'università Vita-Salute del San Raffaele. «Dovrebbero proporre questi corsi a scuola - ha dette il ragazzo - Tutti dovrebbero poter essere in condizione di fare questo se ci si trova in difficoltà».