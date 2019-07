Salvini e Francesca insieme al comizio della Lega: il look da teenager della fidanzata di Matteo

«La mia fidanzata Francesca mi sopporta e non è facile, perché non sono una persona facile», ha detto il vicepremier qualche tempo fa durante un'intervista a Pomeriggio 5. Eppure ad osservare gli sguardi complici tra i due non si direbbe. Matteo l'aveva già presentata ufficialmente in altre occasiono tra cui quella più formale per le celebrazioni del 2 giugno in Quirinale dove aveva fatto doppia coppia con Luigi Di Maio e Virginia Saba.

Martedì 2 Luglio 2019, 08:49 - Ultimo aggiornamento: 02-07-2019 10:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il look non era proprio quello da first lady ma, di certo, si è fatto notare. Francesca Verdini , la giovane e bella fidanzata del vicepremier Matteo Salvini , 20 anni meno di lui, ha accompagnato il suo innamorato a Cantù, il 30 giugno, al comizio della Lega e si è presentata in tenuta informale decisamente estiva che non è passata inosservata.Maglietta corta, ombelico a vista e "shorts" con gambe (chilometrica) in bella mostra, accolta tra selfie, baci e abbracci la bella Francesca sembrava imbarrazzata da quel bagno di popolarità ma i sorrisi con Matteo e la cena a base di costine a fine festa hanno suggellato, se mai ce ne fosse ancora bisogno, il loro amore che ormai dura da più di tre mesi. Nonostante i detrattori.