Crisi con Francesca? Nemmeno per sogno. Matteo Salvini, leader della Lega e ministro dell'Interno, ha postato sul suo profilo Facebook una foto, sorridenti e abbracciati, entrambi con cappellino da baseball al contrario, insieme alla fidanzata Francesca Verdini.

Sabato 27 Luglio 2019, 11:49 - Ultimo aggiornamento: 27-07-2019 14:09

«Buon compleanno ragazza», la frase usata come dedica per lei. Una parentesi felice per non pensare alQuello di oggi, primo selfie social della coppia, arriva infatti per il compleanno della Verdini, che festeggia i suoi 28 anni, 18 anni meno del vicepremier. Qualche giorno fa su Diva e Donna erano state pubblicate le immagini della loro prima vacanza insieme a Milano Marittima, tra baci e coccole da fidanzatini.