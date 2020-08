Mattia Briga, il video in spiaggia con il suo cane: «Mi tiene in forma per la Nazionale Cantanti»

Ultimo aggiornamento: 15:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I cani aiutano a mantenersi in forma. Ne è convintoche sulla spiaggia digioca a calcio con il suo amico a quattro zampe. Il cantante è in vacanza e si gode il sole, il mare e le corse con il suo cane. In un video pubblicato sul suolo si vede palleggiare in spiaggia inseguito dall'animale che cerca di intercettare la palla. «Bairesito mi tiene in forma per la Nazionale Cantanti», scrive nella didascalia.Il cantante cita così la Nazionale Cantanti, nata per sostenere cause benefiche attraverso l'organizzazione di partite di calcio, e mostra le acrobazie del suo cane. Recentemente il cantautore, ex concorrente di 'Amici', è finito al centro del gossip per un altro video, quello con cui festeggia il compleanno della fidanzata. Con la torta c'era un regalo speciale che ha fatto pensare aNel video lui le mostra la scatola aperta e le sussurra qualcosa all’orecchio.I due stanno ormai insieme da un anno, o quasi. Lo scorso novembre il rapper ha annunciato la loro storia postando una foto che li ritrae insieme e scrivendo: «Di tutto ciò che questa vita mi abbia regalato, niente è come te. E di tutte quante le storie che mi han raccontato, credo solo a te.. credo solo a te».