Francia, coda chilometrica per la riapertura di un McDonald

A Moissy-Cramayel il McDrive della catena di ristoranti McDonald ha dovuto chiudere a causa delle code lunghissime in strada di clienti "affamati". Pericolo anche per la sicurezza, come riferiscono i media francesi. Il video pubblicato su Twitter ha scatenato i commenti sui social. Tra questi anche quello di Florent Ladeyn, famoso chef francese: «Dopo 6 settimane di volontariato per vendere alle persone prodotti superbi, di agricoltori virtuosi e indipendenti, a prezzo di costo... vedere queste scene "fa male"»



Ultimo aggiornamento: 13:43

