McDonald's, per ripicca mette salsa agrodolce (al posto del caramello) sul gelato di un cliente: dipendente licenziato

Un dipendente di McDonald's ha pubblicato su TikTok un video in cui versa su un gelato alla panna della salsa agrodolce al posto del caramello. Una ripicca nei confronti di un cliente «scortese», come spiegato sui social dal protagonista di questa bravata: «Quando il cliente ha un caratteraccio, ma ti ricordi che guadagni 8,50 dollari all'ora». L'utente TikTok, che sul suo profilo ha pubblicato diversi video contro «clienti maleducati» di McDonald's, mostra chiaramente la salsa agrodolce (conosciuta anche come "sweet N sour sauce") versata sul gelato. Non sappiamo come abbia reagito lo sfortunato cliente, ma considerando che salsa agrodolce e caramello hanno praticamente lo stesso colore, è facile immaginare che sia cascato nel disgustoso tranello.

Il video, pubblicato lo scorso agosto, è diventato virale su TikTok, dove ha ricevuto migliaia di commenti negativi da parte di utenti che fanno notare al protagonista del filmato che il suo gesto avrebbe potuto avere conseguenze molto gravi (se, ad esempio, il cliente avesse avuto delle allergie particolari). Conseguenze che deve aver intuito anche McDonald's, che avrebbe deciso di licenziare il suo dipendente, come da lui stesso raccontato sui social: «Signore e signori, ce l'avete fatta, mi avete fatto licenziare...». Nello stesso video inquadra una sede di Dunkin' Donuts e aggiunge: «Chi sarà il prossimo?».