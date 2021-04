Bari, medico violinista suona per i neonati: la ninna nanna conquista tutti

La sua ninna nanna, suonata per i neonati del Policlinico di Bari, in realtà ha conquistato anche i più grandi. Mauro Mariorano, 25enne di San Ferdinando di Puglia, è un medico al primo anno del corso di specializzazione di ginecologia ed ostetricia dell'ospedale. Ma è anche un violinista diplomatosi nel 2015 al conservatorio di Foggia.

Nelle scorse ore ha unito le sue due passioni e con il suo violino ha suonato una ninna nanna in corsia come regalo di Pasqua: «Ninna nanna speciale per i neonati in clinica ostetrica - ha scritto il profilo ufficiale del Policlinico nel post su Instagram -. Mauro ha voluto fare questa dedica come buon auspicio per tutte le nascite e le rinascite. Sulle note della Ninna nanna di Brahms i bambini sono apparsi molto rilassati». «Tutte le neo mamme hanno apprezzato i brani eseguiti», ha raccontato il direttore della clinica, il professor Ettore Cicinelli.