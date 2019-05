Meghan Markle sta per partorire e spuntano le foto: eccola da bambina

Lunedì 6 Maggio 2019, 12:39 - Ultimo aggiornamento: 06-05-2019 13:49

Tutto il mondo guarda alin queste ore. Meghan Markle potrebbe partorire tra pochissimo oppure, secondo le dicerie, potrebbe aver già dato alla luce il suoE mentre cresce l'attesa, sul web circolano foto esclusive di quandoera una bambina.ecco che il Daily Mail pubblica le immagini di quando era neonata tra le braccia della mamma.L'album di famiglia è stato condiviso sui social qualche settimana fa, ma ora che il figlio delsta per nascere cresce la curiosità per l'aspetto e il colore della pelle. Meghan da bambina era palesemente mulatta e aveva i capelli ricci e voluminosi. L'ex attrice di "Suits" infatti ha sangue afroamericano nelle vene. Qualche giorno fa il dj Chris Evans ha annunciato in radio la nascita di una bambina "abbronzata", salvo poi essere smentito daCome reagiràalla vista di un bisnipote di colore?Ben presto quella bambina dallo sguardo vivace avrebbe visti realizzati tutti i suoi sogni e sarebbe diventata famosa in tutto il pianeta. Molti ammiratori, ma anche tanti detrattori, come per tutte le personalità influenti. Il suo personaggio sta cambiando radicalmente la monarchia britannica e il suo temperamento non è ben accetto in molti casi.riguarda l'acquisto di una casa in California, il suo Paese. «Vuole far crescere il bambino in un ambiente meno restrittivo. E lì sicuramente può respirare meglio», fa sapere una fonte vicina alla duchessa. Sempre più lontana dalladiventerà la Regina di