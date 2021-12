Meghan e Harry, i duchi di Sussex si separeranno nel 2022?

Notizie choc dalla Corte inglese. I duchi di Sussex sono destinati a separarsi nel 2022, ma solo per lavoro. Secondo quanto riporta il Sun, i collaboratori dei Duchi avrebbero consigliato loro di separarsi e lavorare in modo indipendente per una forte voce “politica”. Ad affermarlo è stato l’esperto di faccende reale Neil Sean sul suo canale Youtube. «Sembra che nel 2022 potrebbero essere indirizzati a una scissione ».

La motivazione? Economica e politica. In questo modo, infatti, entrambi avrebbero modo di avere lavori e profitti separati, che potrebbero massimizzare la portata della loro “azienda”. Con una separazione in ambito lavorativo tra Harry e Meghan, lui non rischierebbe di trovarsi in una posizione difficile di fronte alla Famiglia Reale e all’opinione pubblica per i lavori e le interviste della moglie. Sean ha dichiarato sul proprio canale YouTube: «I loro dipendenti hanno detto: ‘Guarda funzionerebbe meglio se foste indipendenti l’uno dall’altro’. Come sappiamo, Meghan Markle vuole diventare una sorta di figura politica di rilievo».