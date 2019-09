Meghan Markle, l'attacco di Piers Morgan: «È un'ipocrita, dovrebbe andare a trovare il padre»

Lunedì 2 Settembre 2019, 22:07 - Ultimo aggiornamento: 3 Settembre, 06:30

«Meghan Markle è una vera ipocrita, e non solo perché a parole si batte per il clima ma poi viaggia col marito a bordo di jet privati». Una vera e propria stilettata, quella nei confronti della moglie del principe Harry, da parte di Piers Morgan, controverso conduttore televisivo e opinionista britannico.Non nuovo a dure parole di condanna nei confronti di personaggi famosi, Piers Morgan ha criticato duramente la duchessa di Sussex. «Ma quanto è ipocrita fare appelli del tipo vogliamo salvare il pianeta, ogni piccolo passo conta e poi ci si sposta in continuazione su un jet privato?» - si legge su Metro.co.uk - «Poi, c'è questa nuova intervista del padre di Meghan, che se ne frega completamente di lui. Thomas Markle non ha mai incontrato Harry, né visto il nipote».Continuando a parlare del rapporto tra Meghan Markle e suo padre, Piers Morgan ha poi rincarato la dose: «Questa è una vicenda triste e dolorosa, fa male pensare che chi l'ha cresciuta ora non faccia più parte della sua vita. Neanche Harry si è mai preoccupato di incontrarlo e conoscerlo. Secondo me, Meghan è fatta così e tende ad allontanare chiunque possa costituire il minimo problema». Parlando poi dei problemi di salute di Thomas Markle, il conduttore televisivo ha aggiunto: «Non sono andati a trovarlo neanche quando ha rischiato di morire per un attacco di cuore. Io continuo a pensare che dovrebbero prendere uno dei loro jet privati, magari se lo potrebbero far prestare da Elton John, e andare a trovare quel pover uomo. Vive da solo, in condizioni economiche non facile, non parla più con la figlia e non ha mai visto suo nipote».