Meghan Markle, gli auguri su Twitter di tutta la Royal Family per i suoi 40 anni

È un compleanno insolito quello della duchessa di Sussex, Meghan Markle, che oggi compie 40 anni. La festa, organizzata nella loro villa in California sarà per i "pochi" 65 eletti, esclusa la Royal family. Per gli ospiti, tra cui Oprah Winfrey, un buffet open e una torta floreale ordinata dal principe Harry. Ma, nonostante l'assenza, non sono mancati gli auguri royal direttamente da Buckingham Palace che, allo scoccare della mezzanotte, hanno...

