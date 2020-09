Meghan Markle, il cambiamento inaspettato della duchessa di Sussex: «È un'altra persona...». Ecco cosa sta succedendo. A Kensington Palace, era stata soprannominata «la duchessa difficile». Sveglia all'alba, mail alle cinque del mattino ai collaboratori e attenzione al minimo dettaglio. Pare anche che una volta avesse rimproverato aspramente un membro dello staff, tanto da essere redarguita da Kate Middleton.

Ma adesso Meghan Markle sarebbe cambiata. A rivelarlo, il Sun secondo il quale in California i duchi di Sussex avrebbero rapporti molto più distesi con i collaboratori. Col personale americano, Meghan avrebbe un rapporto più scherzoso. I membri dello staff la prenderebbe bonariamente in giro per i modi «british» acquisiti a palazzo. Meghan, infatti, si rivolgerebbe a tutti con un «Oh caro», modo di dire che ai californiani apparirebbe piuttosto bizzarro.

Anche Harry sarebbe molto più disteso e desideroso di avere una vita normale con la sua famiglia. «Meghan non è più la duchessa difficile», dicono gli insider. Staremo a vedere.

