Meghan Markle e Harry via dalla casa Reale, lei ha già firmato un mega contratto con la Disney

Meghan Markle ha firmato un contratto con la Disney. La duchessa di Sussex ha però voluto che il compenso andasse in beneficenza, a favore di Elephants Without Borders, un'organizzazione che aiuta e proteggere gli animali dal bracconaggio. Lo riferisce il Times. Stando al contratto, Meghan Markle preserà la sua voce in un produzione Disney.



Ultimo aggiornamento: 16:47

