«Ecco perché il figlio di Harry e Meghan Markle potrebbe essere già nato di nascosto»

Giovedì 11 Aprile 2019, 18:45 - Ultimo aggiornamento: 11-04-2019 19:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il bimbo di Harry e Meghan Markle sarebbe già nato. Forse. Il royal baby, la cui nascita è una delle più attese dell'anno, potrebbe anche essere già nato secondo alcune ipotesi, ma i genitori potrebbero aver scelto di prendersi del tempo prima di ufficializzare la notizia.L'ipotesi spunta fuori dopo la richiesta, espressa in modo ufficiale sugli account social di Kensington Palace, di massima riservatezza da parte dei Duchi di Sussex. «Le loro altezze reali hanno deciso di mantenere privata ogni notizia relativa all'arrivo del loro bambino. Il Duca e la Duchessa non vedono l'ora di condividere l'entusiasmante notizia con tutti una volta avuto modo di festeggiare in privato, come nuova famiglia». Un momento privato, dunque, in cui Meghan partorirà in casa senza mostrarsi insieme al bimbo poche ore dopo il parto.La scelta è stata principalmente della ex attrice americana che non accetterebbe il fatto di sentirsi come un «pesciolino nella boccia». Vista tanta riservatezza, dunque, il piccolo potrebbe essere già nato, all'insaputa di tutti nel mondo intero.